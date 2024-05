Kadric vergibt vom Punkt

Anders ging es da schon Nebenmann Amer Kadric, der in einer chancenarmen ersten Halbzeit die große Gelegenheit vergab, die Gelb-Schwarzen in Führung zu bringen. Kadric scheiterte mit einem Foulelfmeter an Stephan Flauder, den der Berliner Keeper zuvor gegen Thomas Stock selbst verursacht hatte (17.). Ansonsten musste Flauder zunächst nur gegen Marcel Schlossers Schuss aus 18 Metern zur Tat schreiten (12.).



Die Berliner agierten trotz der größeren Spielanteile zu durchschaubar in ihren Kombinationsbemühungen. Auerbach verteidigte gut geordnet und in den entscheidenden Zweikampfsituationen aufmerksam. Einzig Schlussmann Maximilian Schlosser unterlief in der Spieleröffnung ein beinah folgenschwerer Aussetzer, den er gegen Tino Schmidt jedoch im letzten Moment noch ausbügeln konnte (28.). Zudem strich Nick Scharkowskis 13-Meter-Abschluss unweit links vorbei (34.).

Brand bringt Berlin Schwung, Horschig antwortet

Allerdings zogen die Himmelblauen das Tempo nach der Pause spürbar an. Vor allem der eingewechselte Rafael Brand (57.) brachte einigen Schwung in das Geschehen. Albert Löser rettete gegen Brand alsbald für seinen bereits geschlagenen Keeper Schlosser (58.). Zehn Minuten darauf machten es die Hausherren besser. Brand wurde in den Rücken der VfB-Viererkette geschickt, legte uneigennützig quer für Tino Schmidt, der lediglich einschieben brauchte (68.).



Die Vogtländer taten sich bereits vorher schwer, überhaupt bis in den Berliner Strafraum zu gelangen, hatten zudem Glück, nicht noch höher in Rückstand zu geraten (Brand/Volley/72.). Aber beinah aus dem Nichts fasste sich der bravourös aufspielende Horschig ein Herz, drehte sich um einen Gegenspieler herum und verwandelte anschließend zielgenau aus 22 Metern ins linke Eck (85.).

Trainerstimmen

Sven Köhler (Auerbach): "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, relativ gut gestanden, wenig zugelassen, ab und zu auch einen Konter gesetzt. Uns war aber klar, dass es schwierig wird, das zeitige Anlaufen, das Tempo bei solchen Witterungsverhältnissen durchzuhalten. Wir haben dann Mitte der zweiten Halbzeit eine Phase mit drei großen Berliner Chancen überstanden, wo durchaus das 1:0 hätte fallen können. Als es dann fiel, hatte ich es eigentlich nicht erwartet, da war die Partie wieder ausgeglichener. Aber Pauls schöne Einzelleistung hat uns dann diesen Punkt beschert."