In der ersten Hälfte hatten die Hausherren eine Vielzahl an Chancen, konnten aber keine davon nutzen. So schoss Rudolf Ndualu in der 11. Minute nur an die Oberkante der Latte, Falcao traf aus fünf Metern den Ball nicht richtig (21.) und kurz vor der Pause klatschte der Abschluss des Brasilianers an den Pfosten (44.). Ganz anders die Leipziger, die ihre einzige Gelegenheit durch den Kopfball von Djamal Ziane nach Ecke von Aykut Sokat gleich verwerteten (14.).