FCO-Trainer Manfred Weidner sah im ersten Abschnitt eine chancenarme Partie. Seine Mannschaft zeigte sich jedoch bemüht, es fehlte nur ein Treffer.

Im Stadion Lichterfelde gingen beide Teams mit angezogener Handbremse in die Partie und ließen im offensiven Bereich große Chancen vermissen. Lediglich Oliver Merkel versuchte sich am Torabschluss, scheiterte aus 20 Metern Torentfernung aber deutlich an der eigenen Abschlussgenauigkeit (6.). In den nachfolgenden Spielminuten erkämpften sich die Sachsen ein knappes „Spiel-Übergewicht“, konnten daraus aber keinen Ertrag erspielen. Bei der Mannschaft von Trainer Manfred Weidner fehlte im letzten Drittel die entscheidende Spielidee, um die Abwehr der Hausherren zu überlisten. So ging es in einem chancenarmen Spiel mit 0:0 in die Halbzeitpause.