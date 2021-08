Im Stadion am Wurplatz trat das Team von Sven Köhler mit einer erfrischenden Brise Offensivlust an. Dabei sorgten vor allem Marc-Philipp Zimmermann und Thomas Stock für ordentlich Wind im VSG-Strafraum. Bereits nach neun Spielminuten durften die mitgereisten Auerbach-Fans jubeln, denn Auerbach-"Gott" Zimmermann sorgte mit seinem zweiten Saisontreffer für die frühe und nicht unverdiente 1:0-Führung (9.). Un die Gäste machten es auch danach clever gegen die deutlich aktiver werdenden Berliner. Die Abwehr um Philipp Müller und Marcin Sieber hielten dem Ansturm stand und brachten die knappe Führung in die Halbzeitpause.

Auf Marc-Philipp Zimmermann kann sich Trainer Sven Köhler immer verlassen. Der Angreifer sorgte am Sonntag (1. August 2021) zwischenzeitlich für die 1:0-Führung (9.) (Archiv). Bildrechte: imago images / opokupix