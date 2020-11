Aber was der FCC-Cheftrainer von Beginn an mitansehen musste, konnte ihm nicht gefallen. Die Thüringer kamen auf tiefem Boden im Jahn-Sportpark überhaupt nicht in die Partie, wohingegen den Berlinern die Spielfreude vor der ab Montag geltenden Regionalliga-Unterbrechung aus jeder Pore floss. Vor allem ein Mann erlebte einen traumhaften Nachmittag – Offensivmann Linus Meyer durfte im Verlauf der ersten Halbzeit gleich dreimal aus nahezu identischer Position im Zentrum jene über links in die Tiefe initiierten VSG-Angriffe abstauben (10., 21., 42.).



Als die Jenaer erstmal überhaupt sichtbar am Spiel teilnahmen, lagen sie bereits 0:3 zurück. Sinnbildlich für die vollkommen verkorkste Szenerie war Christian Skodas Sensationsschuss, der aus beinah 50 (!) Metern über FCC-Keeper Lukas Sedlak hinweg ins Netz flog (26.). Der zwischenzeitliche Hoffnungsschimmer von Kapitän René Eckardt, der René Langes Ecke per Außenrist über die Linie drückte (36.), war lediglich von kurzer Dauer.