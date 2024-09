So entwickelte sich ein munteres Spiel mit immer wieder wechselnder Spielkontrolle. Weder der FCC, noch die VSG kam dabei allerdings zu vielen zwingenden Chancen. Noel Richter schoss früh recht knapp am Tor vorbei (6.), Ken Gipson verpasste etwa zwanzig Minuten später erst den Abschluss aus der Distanz, entschied sich dann für die Flanke, die Ugur Tezel auf dem Elfmeterpunkt rausköpfen konnte (24.).

Mögliches Handspiel - die Führung aus dem Nichts

Brisant dabei: Diese Rettungsaktion prallte an Shwan Kauters Arm ab, bevor der Innenverteidiger die Situation klären konnte. Schiedsrichter Christoph Dallmann pfiff nicht, eine schwierige Entscheidung, da der Arm zum Ball ging, das Spielgerät jedoch aus kurzer Distanz kam.

Bildrechte: Matthias Koch Altglienicke schob vor allem über die Außen an, versuchte es auch mal durchs Zentrum, doch lange Zeit war an der souveränen Jenaer Defensive kaum ein Vorbeikommen, Tezels Schuss aus der Distanz nach einer Ecke war lange die größte Chance (14.). Nach einer halben Stunde änderte sich das Bild jedoch: Fast aus dem Nichts ging die VSG in Führung, durch einen schönen Chip über die Jenaer Abwehrreihe auf Bokake. Der wiederum hob den Ball mit seinem zweiten Kontakt über den Jenaer Schlussmann Marius Liesegang hinweg ins Netz (30.).

Das schien der VSG frischen Mut zu verpassen, immer wieder über den starken Öztürk fanden sie den Weg vor das Tor Liesegangs, der nun öfter eingreifen musste, auch Nils Butzen wurde zu einer riskanten Rettungstat kurz vor dem eigenen Kasten gezwungen.

Zweite Hälfte bringt Tore ohne Ende

Diesen Elan konnten sie jedoch nicht mit in die zweite Halbzeit tragen, besser gesagt: Henning Bürgers Kabinenansprache schien gewirkt zu haben. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff zeigte der FCC ein ähnliches Muster wie bei Bokake, dieses Mal allerdings für den FCC! Langer Ball von Butzen auf Richter, Kopfball, Ausgleich (47.).

Bildrechte: Matthias Koch Jena war nun viel besser im Spiel, vor allem Weinhauer nahm deutlich mehr am Spiel teil, und eine Viertelstunde nach dem Ausgleich drehten die Gäste das Spiel. Wieder war es ein langer Ball von Butzen, den dieses Mal aber Ted Tattermusch abfing und statt per Kopf, per Fuß ins Netz beförderte (63.).

Jena dreht das Spiel, Altglienicke dreht das Spiel

Was in der ersten Hälfte noch gefehlt hatte, sahen wir nun also zuhauf – Tore. Und damit war noch längst nicht Schluss! Denn nicht nur Jena kann Spiele drehen, Altglienicke konnte das am Mittwochabend auch. Mit einem Doppelpack von Patrick Kapp (74.) und dem erst kurz zuvor eingewechselten Benedict Laverty (78.) stellten die Hausherren von 1:2 mit zwei sehenswerten Treffern auf 3:2.

Das Spiel war nun völlig offen, Liesegang lenkte einen Schuss Öztürks gerade so noch an die Latte, doch gegen Kauters Abschluss hatte der Jenaer Schlussmann keine Chance (83.). Viel zu frei kam der Innenverteidiger nach einer Ecke an den Ball und besorgte damit das 4:2 für Altglienicke. Sören Reddemann versenkte den Ball zwar noch im Netz für die Jenaer, Schiedsrichter Dallmann entschied jedoch auf Abseits und gab den Treffer nicht (88.).

So beschert die VSG Altglienicke dem FC Carl Zeiss Jena den ersten Punkverlust der Regionalligasaison. Für die gut in Schwung gekommenen Berliner geht es am Samstag (14. September, 13 Uhr) nach Potsdam zu Babelsberg, Jena empfängt einen Tag später (Sonntag, 15. September, 13 Uhr) Lok Leipzig.