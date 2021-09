Der FC Eilenburg ist bei der VSG Altglienicke am Freitagabend mächtig unter die Räder gekommen. Vor 151 Zuschauern im Stadion auf dem Wurfplatz kassierte die Mannschaft von Trainer Nico Knaubel ein 0:6 (0:3) und bleibt damit auch nach zehn Spielen in der Regionalliga Nordost ohne Sieg.

Altglienicke war in allen Belangen überlegen und konnte vor allem in der Offensive nach Belieben agieren. Die anfängliche Gegenwehr der Eilenburger war nach zwölf Minuten gebrochen und konnte auch nicht wieder aufgebaut werden. Altglienicke erspielte sich Chance um Chance und hätte am Ende noch deutlich höher gewinnen können.