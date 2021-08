Was im Angriff in den ersten 45 Minuten noch nicht so gut funktionierte, wurde zumindest bei Leipzig immer besser. Keine Minute war gespielt, da stand Ogbidi wieder allein vor Heimtorwart Bätge. Der konnte gerade noch so seine Fäuste nach Oben reißen. Angetrieben von dem überragenden Piplica im defensiven Mittelfeld, wurden die Angriffsbemühungen der Berliner meistens schon im Keim erstickt. Anders die Offensive von Lok. Sascha Pfeffer konnte gemütlich in den Strafraum dribbeln und vollendete in die linke Ecke zum 0:2 (62.). Altglienicke, bis zu diesem Spiel noch ungeschlagen, kannte so eine Situation noch gar nicht. Den Spielern fehlte die Idee nach Vorn. Schüsse aus der zweiten Reihe oder Flanken ins Nichts konnten nicht die Lösung sein. Lok Leipzig zog sich nun etwas zurück und lauerte auf Konter. Wieder fing Piplica einen Ball am Mittelkreis ab und schickte Ogbidi Richtung Strafraum. Der behielt die Übersicht und leitet weiter auf den durchlaufenden Sirch. Das 0:3 (70.) war selbst für den Innenverteidiger kein Problem mehr. Die letzten 20 Minuten spielten die Gäste im Stile einer Spitzenmannschaft herunter und zeigten, dass die Aussagen von Trainer Civa vor der Partie ("Wenn wir ans Limit gehen, dann können wir jeden schlagen.") keine leeren Phrasen waren.