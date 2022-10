Ohne den verletzten David Urban, dafür erstmals seit seiner Erkrankung wieder mit Djamal Ziane im Kader, startete Lok Leipzig in das regnerische Abendspiel gegen die VSG Altglienicke im Stadion auf dem Wurfplatz Berlin. Dort begann die Partie direkt mit einem Kracher: Ein grauenvoller Rückpass brachte die Lok-Abwehr in der ersten Minute in Bedrängnis, sodass ein Fehlpass bei Tolcay Cigerci landete. Dieser hatte aus 16 Metern freien Blick aufs Tor, legte seinen Schuss aber mit etwas zu viel Gefühl in die Arme des heranfliegenden Keepers Isa Dogan.