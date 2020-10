Auch danach drückten die Hausherren weiter, Lok kam überhaupt nicht zur Entfaltung. Patrick Breitkreuz hatte in der 14. Minute das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber ähnlich frei wie zuvor Skoda an Tasche, der zur Ecke klären konnte.



Nach einer kurzen Drangphase der Leipziger fiel dann das 2:0, nachdem Stephan Brehmer bis zur Grundlinie gelaufen war und in die Mitte passte, wo Leon Heynke nicht mehr ausweichen konnte und ein Eigentor fabrizierte (23.). Kurz vor der Pause hatte Nicola Jürgens noch das 3:0 auf dem Fuß, traf aber aus Nahdistanz nur Tasche. Auch so war die erste Hälfe eine eindeutige Angelegenheit.