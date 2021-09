Die Meuselwitzer hatten sich einige vorgenommen und zeigten in der ersten Halbzeit einen engagierten Auftritt. Chancen ergaben sich dabei zunächst für kein Team, der ZFC verstand es, die Gastgeber gut vom eigenen Tor fernzuhalten. Nur in der 24. Minute wurde es richtig gefährlich, als Felix Brügmann einen scharfen Ball von links verlängerte, aus Nahdistanz aber Keeper Fabian Guderitz anschoss. Dann kurz vor der Pause die große Chance zur Meuselwitz Führung. Amar Kadric bediente von rechts den freistehenden Niklas Jahn. Der überlegte zu lange, bekam den Ball an Keeper Leon Bätge nicht vorbei. Laurens Zintsch schoss den Abpraller aus 20 Metern knapp neben den rechten Pfosten. Dann war eigentlich Halbzeit, zumindest wohl im Kopf von Keeper Guderitz. Ein harmloses Schüsschen von Florijon Belegu aus zwölf Metern, doch der Meuselwitz ließ den Ball einfach ins Tor rutschen. Unfassbar.

Jubel bei den Spielern von Altglienicke nach dem Gastgeschenk. Bildrechte: Matthias Koch