Nordhausen überlegen - Berliner effektiv

Für beide Teams ging es nur noch um die Ehre. Dennoch waren die Nordhäuser angespornt und begannen wie die Feuerwehr. Kauffmann, Pichinot und Mickels wirbelten los, was das Zeug hielt. Die Berliner fanden in der Anfangsphase kaum statt und hatten mit den technisch versierten Nordhäusern so ihre Probleme. Bis zum Strafraum des BFC brillierten die Gastgeber mit guten Spielzügen, noch fehlten aber die Ideen, den BFC zu knacken. In der 20. Minute halfen dann die Berliner kräftig für die Führung von Nordhausen mit: Ucar wurde im Strafraum gelegt und Schiedsrichter Albert zeigt auf den Punkt. Becker ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen und verwandelte zum 1:0.



Nordhausen drückte weiter, wurde aber kalt erwischt. Nach einem Freistoß von Brand zappelte der Ball plötzlich im Wacker-Netz, ein Nordhäuser hatte unglücklich abgefälscht (32.). Nach dem Ausgleich legten die Hauptstädter nach und kamen durch Rabiega in der 39. Minute zur 2:1-Führung. Die Partie stand im Prinzip auf dem Kopf, doch das Uluc-Team hatte wenige Minuten später die richtige Antwort parat. Genausch fackelte nicht lange und jagte den Ball von der Strafraumgrenze mit rechts ins linke Eck: 2:2 – der Pausenstand. Nordhausens Coach Volkan Uluc. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Gastgeber drehen die Partie

Die Nordhäuser kamen mit viel Power aus der Kabine und drängten sofort auf den Führungstreffer. Der gelang in der 54. Minute nach einem Superangriff über Kauffmann, Mickels und Genausch. Letzterer zog aus vollem Lauf ab und erzielte das 3:2. Damit war der BFC noch nicht geschlagen, einige wenige Lebenszeichen sendeten die Gäste aus der Hauptstadt noch aus. So in der 65. Minute, als ein Schuss von Breustedt an Nordhausens Schulze abprallte.



Ansonsten blieb die Mannschaft von Volkan Uluc die überlegene Elf. Genausch hatte richtig Spaß am Spiel und versuchte mit einem Volleyschuss (74.) den BFC-Schlussmann zu überraschen. Hendl reagierte mit einer Glanzparade und verhinderte das 2:4. Kurz vor dem Abpfiff marschierte noch einmal Mickels von der Mittellinie los, schoss aber links vorbei - Chance vertan. In der Nachspielzeit sah Berlins Lambach die Ampelkarte. Mit dem Dreier pirschte sich Nordhausen in der Tabelle auf zwei Punkte an den BFC heran.

Das sagten die Trainer:

Rene Rydlewicz (BFC Dynamo): "Es war ein unterhaltsames Spiel mit einer richtig hochklassigen ersten Halbzeit. Ich bin zufrieden mit meinen Spielern, die heute auf dem Platz standen. Sie haben es sehr gut gemacht. Der Sieg von Wacker war am Ende verdient, weil sie viel Druck gemacht haben und bei Standards immer gefährlich waren."