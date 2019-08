Bereits nach einer Halbzeit war das Spiel vor 774 Zuschauern im Albert-Kuntz-Sportpark in Nordhausen entschieden. Zwar verzeichneten die Gäste durch Frank Zille, der nach Konter den Ball nur knapp neben das Tor setzte, die erste Chance (5.). Doch dann legten die Nordhäuser los: Nils Pichinot traf per Abstauber zur 1:0-Führung (16.) und legte wenig später per Kopf nach Freistoß zum 2:0 nach (20.). Dann flankte er auf Carsten Kammlott, der per Kopf das 3:0 erzielte (35.). Für das 4:0 war Pichinot dann wieder selbst zuständig (39.). Nach der Pause machten die Gastgeber munter weiter – und Bischofswerda war nun völlig von der Rolle. Carsten Kammlott (57./66.), Rudolf Sanin per Eigentor (61.) und Lucas Scholl (82.) sorgten für einen Nordhäuser Kantersieg.