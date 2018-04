Das Spiel begann eher ruhig, wobei Nordhausen mehr Ballbesitz hatte. Mittelstürmer Oliver Genausch vergab zwei Torchancen: In der 5. Minute köpfte er ans Außennetz, in der 20. Minute scheiterte er an Bautzens Torhüter Maik Ebersbach. In der Folge hatte Wacker das Spiel im Griff, Budissa stand sehr tief. Tim Häußler zielte aus der Distanz daneben (26.). Kurz vor der Pause hatten die Gäste ihre beste Chance: Paul Milde zog aus der Distanz ab, Nordhausens Keeper Tino Berbig wehrte ab.