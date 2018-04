Nordhausen überlegen, aber zu ungenau

Besser machte es der Neustrelitzer Stürmer in der 20. Minute, als er erst in den Strafraum lief, dann an Berbig vorbei und ins Tor einschob. Die Hausherren waren insgesamt zwar feldüberlegen, machten aber zu wenig daraus. Bis zur 45. Minute. Dann traf kurz Tobias Becker nach einer TSG-Kopfballabwehr den Ball perfekt und lupfte ihn über Noman Quindt im Neustrelitzer Tor. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte Ilir Azemi fast noch das 2:1 erzielt, traf aber nach einem Freistoß von Dino Medjedovic nur neben das Tor. Nils Pichinot hatte das 2:1 für Nordhausen auf dem Fuß. Bildrechte: IMAGO

In der zweiten Hälfte bot sich das gleiche Bild: Die Hausherren waren feldüberlegen, während die Mecklenburger die besseren Chancen hatten. So touchierte Kevin Kalinowski in der 61. Minute den Pfosten. Auf der anderen Seite lupfte Nils Pichinot über Quindt und das Tor (62.). In der 79. Minute trafen die Neustrelitzer das zweite Mal den Pfosten, nach dem George Kelbel zwei Wacker-Spieler vernascht und dann das lange Eck anvisiert hatte. Kurz vor Schluss fiel doch noch das 2:1 für Nordhausen, nachdem Kevin Schulze eine Flanke in den Strafraum geschlagen hatte und Dino Medjedovic am langen Pfosten ganz frei stand (86.). Es blieb beim etwas glücklichen Wacker-Sieg

Das sagten die Trainer:

Tomasz Grzegorczyk (Neustrelitz): "Wir sind nach Nordhausen gekommen, um zu kämpfen und haben in der 1. Halbzeit kompakt gestanden und gut gegen den Ball gearbeitet. Uns war klar, dass wir hier auf eine der besten Mannschaften der Liga treffen werden, die in der zweiten Hälfte stark gepresst hat und uns das Leben schwer gemacht hat. Es war Pech, dass wir kurz vor Schluss das Gegentor bekamen, nachdem wir zwei Pfostentreffer hatten. So ist das, wenn man hinten drin steht. Wir müssen uns unsere Punkte nun woanders holen."

Volkan Uluc (Nordhausen): "Uns war klar, dass es heute ganz schwierig wird. Man gewinnt nicht automatisch, weil man weiter oben in der Tabelle steht. Die Einstellung dazu muss stimmen. Tomek ist ein guter Trainer, der neue Impulse bringt und so war ich mit der ersten Hälfte heute nicht glücklich. Entscheidend war, wie wir über den Kampf zum Spiel gefunden haben und erstmals in dieser Saison einen Rückstand gedreht haben. Es war eine schwere Geburt, doch am Ende zählen die drei Punkte."