Auf zwei Positionen hatte Koray Gökkurt die Siegerelf von Rathenow verändert. Für René Weinert und Andy Trübenbach rückten Fabian Stenzel und Timo Mauer in die Startelf. Beide hatten sich beim 2:0 mehr als angeboten. Die Gäste mussten den gesperrten Florian Brügmann ersetzen, für ihn spielte Marcel Hopp von Beginn an.

Und es entwickelte sich ein munteres Spiel, die Gäste hatten dabei zunächst die besseren Aktionen. Der ZFC musste in den ersten zehn Minuten einige knifflige Situationen überstehen, wirkte da in der Defensive auch nicht immer ganz sattelfest. Doch mit zunehmender Spielzeit kamen die Meuselwitzer besser rein, holten sich die wichtigen Zweikämpfe und sorgten durch die schnellen Außen für Gefahr. Einzig der letzte, entscheidende Pass, der wollte nicht gelingen. Luca Bürger (17.) und Serhat Güler (19.) fanden mit ihren Querpässen keinen Abnehmer. Doch der ZFC war nun die präsentere Mannschaft und belohnte sich in der 34. Minute. Henrik Ernst eroberte in der eigenen Hälfte den Ball, spielte auf Bürger, der den startenden Mauer bediente. Der Stürmer blieb vor dem Energie-Tor eiskalt, versenkte die Kugel im linken Eck. Drei Minuten später konnte Güler einen starken Stenzel-Pass nicht veredeln, der Neuzugang des ZFC übersah zwei gut postierte Spieler, sein Schuss war zu schwach. Und Cottbus? Mehr als ein Aufsetzer von Hoppe, der neben dem Meuselwitzer Tor landete (40.) kam nicht.