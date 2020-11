Bevor auch in Meuselwitz ab Montag alle Tore geschlossen werden, wollte sich der ZFC mit einem guten Spiel von seinen Fans verabschieden. Trainer Holm Pinder ließ diesmal Serhat Güler und Ben Luca Moritz draußen, dafür kehrten Fabian Raithel und Luca Bürger in die Startelf zurück. Und die 126 Zuschauer sahen eine engagierte Gastgebermannschaft, die nach neun Minuten führte. Amer Kadric nahm aus gut 25 Metern Maß, der Ball landete im linken oberen Eck. Das war der Auftakt für eine ganz starke Halbzeit der Ostthüringer. Einzig, die vielen Torchancen wurden nicht zu einem zweiten oder dritten Tor genutzt. Kadric scheiterte noch drei Mal am starken Keeper Damian Schobert, auch Tobias Becker und Jegr Jagupov brachten den Ball freistehend nicht unter. Was dann meist passiert: Kurz vor der Pause, eine Ablage, ein Strich von Marvin Kleihs aus 23 Metern ins linke Eck. 1:1.