Zunächst Erleichterung beim ZFC Meuselwitz, dass Stürmer Andy Trübenbach wieder in der Startelf stand. Doch dann fehlte der Knipser, verletzte sich kurz vor Spielbeginn. Dafür rückte Johann Martyntes nach. Man merkte den Meuselwitzern an, dass sie nach den schwachen Auftritten bei Lichtenberg und in Babelsberg einiges gutmachen wollten. Doch die schnellen Berliner hatten die ersten heißen Szenen in der Startphase, und der ZFC auch Glück, als Michael Seaton bei seinem Tor in der achten Minute knapp im Abseits stand. Aber eins stimmte weiter beim ZFC, der Einsatz. Nach vorn fehlten aber lange die richtigen Ideen, wurde oft mit hohen Bällen agiert. Nach einer halben Stunde aber sah es besser aus für den Außenseiter, der über den Kampf langsam ins Spiel fand. Und auch den BAK durchaus beeindruckte mit der richtigen Zweikampfhärte. Eine richtig gute Chance gab es in der 37. Minute, als der Ball plötzlich René Eckardt vor die Füße fiel, er aber aus sechs Metern scheiterte. Zuvor hatten viele ein klares Handspiel der Berliner gesehen, Schiedsrichter Lars Albert nicht. Es war auch eher ein Luftloch.