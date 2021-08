Kadric trifft, Beck schlägt zurück

Und die Taktik der Meuselwitzer ging über weite Strecken der ersten Halbzeit auf. Nach zehn abwartenden Minuten kam der ZFC auch offensiv besser rein. Fabian Raithel setzte mit einem Sturmlauf auf der linken Seite ein erstes Zeichen. In der zwölften Minute fehlten beim Hammer von Laurence Zintsch nur Zentimeter. Der BFC enttäuschte offensiv, was allerdings auch ein Verdienst der guten Verteidigung des ZFC war.



Die verdiente Führung dann in der 33. Minute: Nach einem Abwehrschnitzer der Berliner schnappte sich Amer Kadric den Ball, ließ noch einen Gegenspieler stehen und hämmerte die Kugel aus zehn Metern unter die Latte. Der BFC wurde danach etwas aktiver und kam durch Christian Beck zum schmeichelhaften Ausgleich. In der 41. Minute war Matthias Steinborn von rechts entwischt. Seinen strammen Querpass netzte der Ex-Magdeburger aus Nahdistanz ein. Die Gastgeber schüttelten sich kurz und hatten noch vor der Pause zwei verheißungsvolle Aktionen. Einzig Benjamin Förster wirkte wie ein Fremdkörper und zeigte deutliche Schnelligkeitsnachteile. Packendes Spiel in Meuselwitz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Förster sticht, doch dann kam Guderitz

Doch ausgerechnet Förster gehörte in der 46. Minute die Bühne. Toll von Zintsch eingesetzt, vernaschte er den BFC-Keeper und schob ins lange Eck ein. 2:1 und der ZFC blieb dran, Jegor Jagupov hatte die Chance, traf aber aus fünf Metern nur einen Berliner Spieler (60.). Nichts deutete darauf hin, dass die Partie dreht, dann lief Keeper Fabian Guderitz unmotiviert aus dem Tor und ließ sich von Geurts überlupfen (69.). Die Meuselwitzer waren nun verunsichert und er BFC legte nach. Alexander Siebeck wurde von links bedient und zirkelte den Ball in den linken Winkel (74.). Meuselwitz wehrte sich, Sebastian Albert verzog aber aus 18 Metern in der Schlussminute.

Stimmen zum Spiel

Christian Benbennek (BFC Dynamo): "Wir wussten, dass es hier immer schwer ist, Fußball zu spielen. Wir wussten, dass der ZFC drei Spiele verloren hat. Die Mannschaft hat viel Qualität und will den Bock umstoßen. Wir haben nicht in den Plan gefunden, wie wir trainiert haben. Das gelang nur phasenweise. Wir freuen uns über das Ergebnis, zufrieden bin ich mit der Leistung aber nicht. Nach dem 2:1 hat man gesehen, dass die Mannschaft das Spiel drehen will."