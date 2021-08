"Wir sind heiß wie Frittenfett", hatte Chemie-Trainer Miroslav Jagatic vorm Anpfiff am MDR-Mikrofon angekündigt. Und seine Elf, in der es vier Veränderungen gab, hielt Wort. Nach einer Vorarbeit durch Florian Brügmann schlug Florian Kirstein einen Haken und traf per Linksschuss zur 1:0-Führung der BSG (21.). Beide waren neu in die Startelf gerückt. Stephané Mvibudulu erhöhte nach einem Boltze-Freistoß auf 2:0 (36.). Aus sechs Metern war er vor den Innenverteidigern zur Stelle.