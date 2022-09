Viel Kampf – wenige Chancen

Schmerzlich vermisst wurden bei den Gastgebern die drei Offensivkräfte Florian Hansch, Amer Kadric und Andy Trübenbach. Das Trio waren laut Trainer Heiko Weber noch nicht zu 100 Prozent wiederhergestellt und wurden vorsichtshalber geschont. So stand mit Johann Martynets nur ein gelernter Spieler im Kader des ZFC. Und man merkte, dass die offensiven Überraschungsmomente fehlten. Auf beiden Seiten. Die Leipziger wirkten zumindest bis zum Strafraum ballsicherer, dann aber verteidigte die erneut umgestellte Viererkette des ZFC alles weitgehend weg. So neutralisierten sich beide Teams.



Zum ersten Mal gefährlich wurde es in der 18. Minute, als die Gastgeber sehenswert konterten, am Ende schoss Luca Bürger aber links vorbei. Auf Leipziger Seite wurde es immer gefährlich, wenn Manasse Eshele gesucht wurde. Kurz vor der Pause hatte der Stürmer den Ball bereits an Keeper Jean-Marie Plath vorbeigeschoben, Nils Miatke rettete aber vor der Linie.

Eckardt lässt Riesen liegen – Jäpel wird Matchwinner

Zweite Halbzeit und plötzlich war hier richtig Fahrt drin. Zunächst landete eine Linkseingabe von Leipzigs Phillipp Wendt auf der Latte. Dann kam auch Meuselwitz besser rein und René Eckardt zu zwei Riesenchancen. In der 54. Minute haute er nach schönem Querpass von Bürger den Ball freistehend über den Kasten. Fünf Minuten später stand der Meuselwitzer Kapitän erneut frei, traf diesmal aber nur den Außenpfosten.



Leipzig hätte in dieser turbulenten Phase ebenfalls durch Philipp Harant und Alexander Bury in Führung gehen können. Das Tor fiel dann auch noch. In der Nachspielzeit fuhr Timo Mauer nach einem Eckball des ZFC Meuselwitz einen Konter – sein Querpass wurde von Florian Brügmann durchgelassen, Denis Jäpel nutzte freistehend die Chance und netzte ins rechte Eck ein. Davon erholte sich Meuselwitz nicht mehr.

Stimmen zum Spiel

Heiko Weber (ZFC Meuselwitz): "Den größten Fehler habe ich gemacht. Wir hatten eine Riesenchance in der Nachspielzeit. Dann kam eine Ecke und wir liefen in Unterzahl in einen Konter. Das ist die Schuld des Trainers. Wir haben hervorragend begonnen, der Gegner legte dann zu, hat mehr Qualität im Mittelfeld. In der zweiten Halbzeit haben wir drei Topchancen. Die haben wir nicht genutzt. Wir hatten aber das Gefühl, dass wir gewinnen. Glückwunsch an Leipzig, wir ärgern uns maßlos, aber viele haben so gespielt, wie wir uns das vorstellen."