Mit fünf Jenaer Spielern in der Startelf begann der ZFC Meuselwitz gegen den FC Carl Zeiss Jena. Und das Kellerkind hatte sich einiges vorgenommen, nahm die Zweikämpfe an. Rückkehrer Andy Trübenbach sorgte zudem dafür, dass vorn auch Bälle festgemacht wurden. So spielten sich die ersten 25 Minuten mehrheitlich in der Jenaer Hälfte ab. Einzig aus den vielen Standards machte der ZFC aber zu wenig. Die Gäste benötigten fast eine halbe Stunde, bevor es erstmals vorn gefährlich wurde. Maximilian Krauß wurde von Marcel Hoppe gesucht, Nils Miatke klärte im letzten Moment. Jetzt dominierte der Favorit und Krauß hatte in der 37. Minute die dickste Möglichkeit. Halblinks angespielt, tanzte er zunächst Keeper Jena-Marie Plath aus, um dann aus spitzem Winkel doch an Plath zu scheitern. Jetzt brannte es im Meuselwitzer Strafraum, fehlte da die Entlastung. Doch das Tor fiel überraschend auf der anderen Seite. Luca Bürger brachte in der 43. Minute einen Freistoß von rechts in den Strafraum. Luis Fischer kam dort mit dem Kopf vor Keeper Kevin Kunz an den Ball, der dann im rechten Eck einschlug.

Jubel bei Luis Fischer nach seinem Führungstor Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK