Die auf einigen Positionen veränderten Meuselwitzer verbuchten die erste Halbchance, als Jegor Jagupov nach einer Stenzel-Flanke den Ball nicht kontrollieren konnte. Jena, zuletzt zwei Mal erfolgreich, wurde seinerseits immer dann gefährlich, wenn es über die rechte Seite und Lucas Stauffer ging. In der siebten Minute musste sich ZFC-Keeper Fabia Guderitz erstmals strecken, als Maximilian Wolfram aus acht Metern abzog. Doch die Gastgeber kamen dann immer besser rein. Nach 18 Minuten stand Felix Müller nach einer feinen Kombination frei vor Keeper Tom Müller, brachte aber aus fünf Metern den Ball nicht unter. Nach der anschließenden Ecke scheiterte Florian Hansch per Kopf an Müller. Dann in der 21. Minute die durchaus verdiente Führung: Hansch wurde auf der rechten Seite freigespielt, lief auf Keeper Müller zu und schob ins linke Eck ein.



Doch Jena schlug zurück: In der 33. Minute lag der Ball im Meuselwitzer Tor, ZFC-Abwehrmann Sebastian Albert hatte das Leder unglücklich ins eigene Netz bugsiert, nachdem Matti Langer aus 14 Metern geschossen hatte. Bis zur Pause dominierten nun die Gäste deutlich, bei den Meuselwitzern kehrte wieder die albekannte Verunsicherung ein. Doch mit Glück konnte der ZFC das 1:1 in die Kabine retten.