Schon in der ersten Minute hatten beide Teams die Führung auf Kopf und Fuß. Zunächst zwang der Meuselwitzer Luca Bürger per Kopf den Eilenburger Schlussmann zu einer Glanztat. Im Gegenzug praktisch hatte Adam Fiedler für Eilenburg die dicke Chance, scheiterte aber an Justin Fietz. Nach sechs Minuten dann Jubel beim ZFC-Anhang: Florian Hansch zirkelte den Ball aus zwölf Metern in den linken Winkel. Doch die Führung verunsicherte den ZFC Meuselwitz mit jeder Minute. Eilenburg wurde immer frecher, Toni Majetschak hatte bei Kopf in der 19. Minute den Ausgleich auf dem Kopf. Danach verflachte die Partie weiter, bis zur 45. Minute. Da konnte Fietz einen Hohen Ball nicht fangen, Ramison Dos Santos sagte danke und traf aus acht Metern ins linke Eck zum verdienten 1:1.

Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk