Mit Andy Trübenbach und René Eckardt starteten die Meuselwitzer, Trainer David Bergner setzte diesmal auf Erfahrung. Und auch taktisch spielten die Ostthüringer wieder das gewohnte System mit einer Viererkette. Und es ließ sich bei echtem Aprilwetter richtig gut an. Die Gastgeber hatten in den ersten zehn Minuten mehr Ballbesitz. Aber in der Spitze da wurde es in den gesamten ersten 45 Minuten trotz einiger verheißungsvoller Szenen einfach nicht gefährlich. Damit hatte auch Cottbus so seine Probleme. Erst ab der 20. Minute spielten die Lausitzer etwas druckvoller. In der 39. Minute dann ein Hauch Gefahr, als Kilian Senkbeil bei einem Schuss von Joshua Putze das Bein noch dazwischen. Kurz vor dem Pausenpfiff gab es dann doch noch die Chance. Niklas Geisler bekam den Ball perfekt von recht auf den Kopf, Matthias Hamrol lenkte den Ball mit einem Blitzreflex noch über die Latte.

Axel Borgmann ist mit dem Kopf erfolgreich. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner