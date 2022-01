Geisterstunde in Meuselwitz: Bestes Fußballwetter und keine Zuschauer in der Arena. Dank der Landesregierung fährt Thüringen weiter einen strikten Kurs, so dass es – anders als in Sachsen oder Sachsen-Anhalt – ohne Fans gehen muss. Muss man nicht verstehen, ändern kann man es sowieso nicht, sagte auch ZFC-Trainer David Bergner, der gleich Neuzugang Johan Martynets ins Feuer warf. Max Kulke und Till Jacobi saßen zunächst auf der Bank.

Kampfspiel ohne große Chancen

Meuselwitz erwischte einen guten Start, holte gleich drei Ecken. Die Gäste brauchten einen Moment, dann verfehlte Dennis Rothenstein per Kopf das ZFC-Tor. Der ZFC blieb insgesamt tonangebend und hatte in der 18. Minute durch Jegor Jakubov die beste Chance. Aus spitzem Winkel peilte er aus 14 Meter das linke obere Eck an, Keeper Andre Thomas parierte. Ab der 20. Minute kamen die Luckenwalder, die ballsicher und körperbetont auftraten, besser in die Partie. Beim ZFC schlichen sich nun einige Ungenauigkeiten ein. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit hatten Jakubov und Rene Eckardt zwei gute Möglichkeiten. Insgesamt aber blieb die Partie sehr ausgeglichen und hart umkämpft.

Luckenwalde vor dem Tor eiskalt

Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber besser ins Spiel, aber einfach nicht zum Abschluss. Wie das geht, zeigte Luckenwalde in der 57. Minute: Ein Pass in den Lauf von Julius Schmahl, der aus 14 Metern ins linke Eck zum 0:1 vollendet. Danach hätte Daniel Becker in der 65. Minute für die Vorentscheidung sorgen können, scheiterte aber mit einem Elfmeter am ZFC-Keeper Matthias Hamrol. Meuselwitz kam weiter zu selten in die gefährliche Zone. Erst in der 80. Minute fand eine scharfe Eingabe von Florian Hansch in der Mitte Eckardt, der aber bedrängt verzog. Zwei Minuten später köpfte Martynets aus fünf Metern drüber. Mit dem Schlussgong dann der nächste Nadelstich der Gäste, wieder traf Schmahl.