Die große Frage vor dem Spiel war nämlich: Kann der ZFC Meuselwitz nach vier Spielen mal wieder knipsen? Trainer David Bergner ließ die Mannschaft ran, die bei Chemie Leipzig am Mittwoch einen Punkt geholt hatte. Und der ZFC übernahm das Zepter, Rathenow beschränkte sich auf die Defensive, setzte nur hin und wieder Nadelstiche. Die reichten aber, damit es zwei, drei Mal richtig brannte im Meuselwitzer Strafraum. Der ZFC brachte bis auf eine Aktion von René Eckardt auch nicht viel Ertrag. So musste ein Standard her. In der 35. Minute zimmerte Felix Müller den Ball aus 22 Metern ins untere rechte Eck. Doch das Tor wirkte nicht befreiend, die Gastgeber leisteten sich nun in der Abwehr einige Böcke, so Müller kurz vor der Pause. Lucas Will brachte zum Glück freistehend den Ball nicht an Keeper Matthias Hamrol vorbei.

Torjubel nach dem 1:0 von Felix Müller Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK