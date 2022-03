Nach dem 0:2 von Jena am Mittwoch stellte Trainer David Bergner auf drei Positionen um. Der Langzeitverletzte Sebastian Albert stand zum ersten Mal in diesem Jahr in der Startelf. Zudem standen Benjamin Förster und Till Jacobi von Anfang an auf dem Platz. Und der ZFC dominierte gegen dezimierte Gäste – nur vier Ersatzspieler waren angereist – von der Minute an. Die erste richtig dicke Chance gab es nach einer Viertelstunde. Manasse Eshele blockte den Ball im Fünfer, der Schiedsrichter gab indirekten Freistoß für die Gastgeber.



Den hämmerte Nils Miatke an die Latte, selbiges gelang Förster nach der anschließenden Linksflanke. Es war die beste Phase des Spieles, Förster hatte in der 25. Minute nach einer Kulke-Ecke die Führung auf dem Kopf, verzog aber knapp. Danach verflachte die Partie, Fürstenwalde traute sich nun auch mal in die gegnerische Hälfte, ohne jedoch nur ansatzweise gefährlich zu werden. Auf Meuselwitzer Seite klappte nun aber auch nicht mehr viel, einzig eine Direktabnahme von Jacobi in der 37. Minute brachte noch etwas Gefahr. Als in der 45. Minute auch René Eckardt im Strafraum geblockt wurde, pfiff der Unparteiische zur Pause.

Miatke trifft mit diesem Freistoß die Latte. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK