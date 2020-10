Große Änderungen hat Holm Pinder nicht vorgenommen. Henrik Ernst rükte nach seiner Verletzung wieder in die Startelf. Und der ZFC versuchte es mit einem 4-4-2, Amer Kadric wurde sogar in vorderste Front geschickt. Bei strahlendem Sonnenschein merkte man das Bemühen der Gastgeber, denen es aber an der rechten Spielidee fehlte. So hatten die Gäste aus Fürstenwalde die erste Chance, als Arlind Soshi in der zwölften Minute einen Kopfball nur hauchdünn neben den Pfosten setzte. Nach einer Viertelstunde wurde das Meuselwitzer Spiel flüssiger, Ernst hatte dabei zweimal die Führung auf dem Kopf. Die beste Chance aber vergab Serhat Güler, der nach einer Moritz-Flanke von rechts freistehend das Tor verfehlte (19.). Nur noch einmal sollte es in der ersten Halbzeit gefährlich werden, als Karic in der 24. Minute lupfte, Keeper David Richter den Ball aber aus dem rechten Eck fischte. Danach kann es zum Bruch im ZFC-Spiel, die Angriffe wurden nicht gut ausgespielt, der Ball ging oft verloren. Zum Glück riss Union auch keine Bäume aus.