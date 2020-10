Bis in die Schlussphase hinein blieb das Spiel spannend, wenngleich auch zerfahren. Zunächst vergab der eingewechselte Lukas Ferchow eine Konterchance für Halberstadt, als er allein auf Guderitz zulief, aber viel zu schwach abschloss (84.). Kurz vor Schluss hatte dann Meuselwitz die Riesen-Möglichkeit auf den Sieg, doch Cottrell Ezekwem scheiterte nach Konter an Sowade (90.).

Stimmen zum Spiel:



Danny König (Halberstadt): "Für beide ist das 1:1 zu wenig. Mehr hat das Spiel nicht hergegeben. Ich ärgere mich kolossal über das 1:0. Was mich noch mehr ärgert: Kurz vor Schluss muss ein klarer Elfmeter für uns gegeben werden."



Koray Gökkurt (Meuselwitz): "Die zwei Mannschaften hatten sehr viel Druck. So war auch die Verunsicherung phasenweise zu spüren. Die Jungs arbeiten daran, da wieder rauszukommen. In Summe geht das Unentschieden in Ordnung, auch wenn wir am Ende ein, zwei klare Chancen haben."