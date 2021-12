Gründe, an der Startelf etwas zu ändern, gab es für beide Trainer nicht. Der ZFC lief exakt mit der Elf aus dem Lichtenberg-Spiel auf, die Berliner mussten nur den Torwart tauschen, weil Oliver Crhistensen am Samstag bei den Profis in der Bundesliga auf der Bank saß. Die Meuselwitzer waren gewarnt vor den schnellen Hertha-Bubis. Und die machten nach wenigen Minuten bereits deutlich, dass sie hier was mitnehmen wollten. In der achten Minute wurde Maurice Covic auf der rechten Seite geschickt, seinen Querpass netzte Jonas Michelbrink ins rechte untere Eck ein. Die linke Abwehrseite des ZFC hatte Hertha als Schwachstelle ausgemacht, nahezu jeder Angriff lief über diese Seite und immer, wenn Covic den Ball bekam, wurde es brandgefährlich. Der ZFC selbst kam nach dem Rückstand nicht richtig in die Zweikämpfe, zudem hinderten Ungenauigkeiten den Spielfluss und sorgten dafür, dass die Berliner immer wieder schnelle Gegenstöße starten durften. Einzig die schludrige Chancenverwertung der Gäste sorgte dafür, dass der ZFC irgendwie im Spiel blieb. Einmal rettete nach einer Ecke die Latte (39.), sonst landeten die Abschlüsse über dem Kasten oder Keeper Matthias Hamrol konnte parieren. Eine halbe Chance konnte Meuselwitz verbuchen, als Ben-Luca Moritz nach einer Freistoß-Eingabe neben das Tor köpfte (18.).

Mit mehr Zug und Bissigkeit kamen die Meuselwitzer aus der Kabine. Ziel war, Berlin früher und konsequenter zu stören. Das gelang mit zunehmender Spielzeit, weil die Zweikämpfer aggressiver geführt wurden. So gab es eine Phase, in der sogar der Ausgleich in der Luft lag. So scheiterte Laurens Zintsch nach Doppelpass mit Florian Hansch in der 68. Minute am Schlussmann, zwei weitere Versuche erreichten das Ziel nicht. Hertha war nun nicht mehr so souverän, hatte dennoch bei Komtern Chancen, den Sack zuzumachen. Die größte vergab Ali Abu-Alfa, der in der 87. Minute freistehend aus sieben Metern das leere Tor nicht traf. In der Nachspielzeit klingelte es dann doch nochmal, als Marten Winkler aus 14 Metern einnetzte.