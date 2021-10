Eine wichtige Personalie gab es vor dem Spiel bei den Gastgebern. Justin Fietz stand im Kasten, gab sein Debüt in der Regionalliga. Und es sollte ein ganz bitteres werden. Und dabei lag es nicht am 18-Jährigen. Lok Leipzig war einfach eine Klasse besser und nutzte die Fehler des ZFC eiskalt. Bereits in der achten Minute klingelte es, als Djamal Ziane nach einer Ecke aus dem Gewühl traf. Die Ecke gab es aber nur, weil zuvor Sebastian Albert und Felix Müller auf Meuselwitzer Seite geschlafen hatten. Und Theo Ogbidi hätte nachlegen können, Fietz parierte gut. Dann eine bessere Phase des ZFC Meuselwitz, die beste Chance vergab Florian Hansch in der 22. Minute, als er an Keeper Jan-Ole Sievers scheiterte. Lok übernahm nun wieder das Zepter und belohnte sich. Sascha Pfeffer schlenzte den Ball vom Strafraumeck in den linken Winkel (34.). ZFC-Verteidiger schaute staunend zu. Und die Leipzig hatten Blut geleckt, erneut Pfeffer machte in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit nach toller Kombination den Deckel drauf. Aus 24 Metern hämmerte er die Kugel ins rechte Eck.