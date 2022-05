Vor Spielbeginn wurde der scheidende Trainer von ZFC-Präsident Hubert Wolf und Vize Holm Pinder verabschiedet. Danach entwickelte sich bei warmen Temperaturen ein Spiel ohne große Höhepunkte. Der SV Babelsberg hatte allerdings in der ersten Minute eine richtig gute Chance, als Etienne Nikol links im Strafraum abzog, der Meuselwitzer Keeper Jean-Marie Plath aber klären konnte. Erst in der 20. Minute wurde es vor dem Babelsberg Tor etwas gefährlich, als Max Kulke aus der Distanz abzog. Viel mehr kam vom ZFC nicht. Bei den Gästen ließ Daniel Frahn dagegen noch zwei gute Möglichkeiten liegen.

Nach dem Wechsel passierte zunächst nicht viel, dann sorgte ein wunderschöner Freistoß-Treffer von Felix Müller in der 61. Minute für Freude unter den meisten der 577 Zuschauer. Babelsberg wollte sich aber nicht mit einer Niederlage von seinen lautstarken mitgereisten Fans verabschieden. Daniel Frahn hatte in der 76. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, traf aber aus sieben Metern das leere Tor nicht. Auf der anderen Seite hätte Florian Hansch den Sack zumachen können, scheitere aber freistehend am SVB-Keeper. Dann lief die 93. Minute, es gab noch einmal Freistoß aus dem Halbfeld für die Gäste. Der Ball flog hoch in den Strafraum, wurde per Kopf quergelegt und da stand Koch, der mit dem Schädel einnickte.