Uwe Lehmann (Trainer Lichtenberg): "Am Ende war mehr möglich als nur ein Punkt. Mit der Leistung sind wir zufrieden, mit dem Ergebnis nicht. Das muss man dann so akzeptieren. Beide Mannschaften hatten wenig kontrollierte Spielanteile, es wurde viel auf den "zweiten Ball" gespielt. Relativ viele klare, einfache Sachen von beiden Mannschaften."



René Eckardt (Kapitän Meuselwitz): "Das war ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben uns belohnt. Wir wussten, dass es schwer wird, dass es hart wird, dass es nicht das schönste Spiel wird."



Jegor Jagupov (Torschütze Meuselwitz): "Meistens brauche ich ein paar Anläufe mehr. Heute hat es beim ersten Mal geklappt. Umso besser, umso schöner für die Mannschaft. Wir wussten, dass es kein Spiel wird, das wir 3:0 oder 4:0 gewinnen, dass es eng wird."