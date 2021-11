Kilian Senkbeil gab sein Regionalliga-Debüt für den ZFC Meuselwitz, der von der ersten Minute an ordentlich Dampf machte. In der vierten Minute scheiterte Amer Kadric aus zehn Metern am starken Robert Schelenz, der sich auch später noch mehrfach auszeichnen konnte. Nach einer Viertelstunde hatte sich Tasmania besser sortiert und kam über die beiden schnellen Außenspieler zu einigen guten Möglichkeiten. Die beste vergab Robin Schultze in der 26. Minute, der freistehend vor dem ZFC-Keeper verzogt. Im Gegenzug dann die Führung für den ZFC: Kadric mit dem gekonnten Lupfer auf Benjamin Förster, der aus 12 Metern eiskalt ins linke Eck vollendete. Nach dem Tor war der ZFC wieder hellwach, kam immer wieder sehenswert über die Außen, verpasste es allerdings, den zweiten Treffer nachzulegen. Ben Luca Moritz verzog freistehend, Förster scheiterte mit dem Pausenpfiff unter Bedrängnis am Berliner Schlussmann.