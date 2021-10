Das Nachholspiel gegen TeBe stand an, aber alle sprachen schon vom neuen Trainer. Am Nachmittag hatte der Verein verkündet, dass David Bergner den Regionalliga-Dino vor dem Abstieg retten soll. Aber am Mittwoch gegen die Berliner zeichnete sich noch Daniel Rupf verantwortlich. Und der sah eine gut aufspielende Meuselwitzer Mannschaft, der nur im Abschluss Genauigkeit und ein wenig Glück fehlte. Dann das alte Leid: In der 22. Minute verdaddelte Ben-Luca Moritz als letzter Mann den Ball, Rico Gladrow bedankte sich und lupfte die Kugel in die Maschen. Drei Minuten später die Antwort: Sebastian Albert hämmerte einen Freistoß aus fast 30 Metern in den rechten Winkel zum 1:1.



Danach gab es einige verheißungsvolle Szenen auf beiden Seiten, wobei die Gäste ab der 30. Minute den gefährlicheren Eindruck machten. Dann kurz vor dem Pausenpfiff die Riesenchance zur Meuselwitzer Führung. Nach einem blitzsauberen Angriff über die rechte Seite spielte Fabian Stenzel auf Luca Bürger, der freistehend an Keeper Karl Albers scheiterte.