Rassismus-Vorwürfe gegen ZFC-Anhänger

Während der zweiten Halbzeit kam es zu unschönen Szenen aus dem ZFC-Fanbereich hinter dem Tor. Wie BAK-Trainer André Meyer erklärte, wurde der eingewechselte Spieler Kwabenaboye Schulz mit Affenlauten belegt und rassistisch beschimpft. "Die Spieler sitzen in der Kabine und weinen. Gerade in der heutigen Zeit geht sowas gar nicht. Und es ist wichtig, dass wir das auch offen ansprechen. Auch wenn es Provokationen unseres Torwarts gegeben haben soll, rechtfertigt das in keinster Weise Rassismus. Wir sind ein Multi-Kulti-Verein und daher auch äußerst sensibel bei diesem Thema." ZFC-Präsident Hubert Wolf saß während der Partie nicht weit entfernt von den angesprochenen Anhängern und sagte: "Der Torwart des BAK hatte den Fans mehrfach die Zunge rausgestreckt. Daraufhin gab es Unmutsbekundungen gegen den Keeper."

Stimmen zum Spiel

René Eckardt: "Wir waren viel damit beschäftigt, zu verteidigen. Dann sind noch fünf Minuten bis zur Halbzeit und die machen das 2:0. Das hatte sich nicht so angedeutet. Dann werden wir nach dem 1:2 ausgekontert. Da lief es zuvor besser, da hat nicht viel gefehlt. Das zieht sich aber wie ein roter Faden durch die Saison. Da muss jeder Spieler seinen Mann stehen. Wir müssen uns gegenseitig mehr helfen. Hauptziel muss die Null sein, vorn haben wir Qualität."

Andre Meyer (Trainer BAK): "Wir freuen uns über den Sieg. Es war eins unserer besseren Spiele. Wir hatten nie das Gefühl, dass wir das Spiel aus den Händen geben. Wir haben viele Möglichkeiten, machen kurz vor der Halbzeit mit einem Doppelschlag ein 2:0. Dann bekommen wir ein Tor, dass aus keiner Chance entstand. Das darf so nicht passieren. Danach macht das die Mannschaft gut, macht auch das dritte Tor. Aber wir können uns nicht richtig freuen, dann ein Spieler wurde in der zweiten Halbzeit rassistisch beleidigt. Das ist wichtig, darüber zu sprechen. Ich hoffe, das wird im Verein auch mal thematisiert. Es ist unfassbar. Ich finde wichtig, in der heutigen Zeit, darüber zu sprechen."