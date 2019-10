Und auch in der Folge kannte das Spiel nur eine Richtung. ZFC-Torwart Kroner stand mehrfach im Mittelpunkt, wirkte dabei auch nicht immer sicher. Den ersten nennenswerten Abschluss der Gäste vergab Fabian Stenzel aus der Distanz (26.). Nach 34 Minuten hatte Schulz die große Möglichkeit, sein Trefferkonto am heutigen Tage zu verdoppeln, schoss den Ball aus zehn Metern aber in die Wolken. Weitere Offensivaktionen gab es bis zur Pause nicht.

Rot nach Handspiel des Torwarts

Nach dem Seitenwechsel blieb der BFC am Drücker, konnte sich aber keine anständigen Abschlüsse erarbeiten. Auf der Gegenseite versuchte es Henrik Ernst aus der Distanz, BFC-Keeper Kevin Sommer wurde von dem Versuch aus etwas mehr als 25 Metern aber nicht vor ernsthafte Probleme gestellt (55.). Die Vorentscheidung fiel dann in der 75. Minute. Bei einem Konter des BFC kam Kroner aus dem Kasten und spielte den Ball außerhalb des Sechzehners mit der Hand – die logische Konsequenz war die Rote Karte. Und das in einer Phase, in der Meuselwitz gerade etwas offensiver wurde.

Der BFC hatte nun Räume und konnte diese zehn Minuten vor dem Ende nutzen. Der eingewechselte Mateusz Lewandowski wurde geschickt, ließ Strietzel stehen und traf aus 14 Metern halbrechter Position gegen den eingewechselten Ruben Aulig ins lange Eck. Kurz vor dem Abpfiff hatte der ZFC seine beste Gelegenheit des Spiels, aber Andy Trübenbach scheiterte aus Nahdistanz an BFC-Keeper Kevin Sommer (90.).

Das sagten die Trainer:

Heiko Weber (ZFC Meuselwitz): "Wir haben am Dienstagabend bei Viktoria Berlin eine unglaubliche kämpferische und läuferische Leistung an den Tag gelegt. Mit dieser Leistung haben wir ein 0:0 erreicht. Wir wussten, dass es heute die gleiche Kategorie Gegner wird. Was mich ärgert, ist, dass wir in der ersten Halbzeit alles vermissen lassen haben, was man gegen so einen Gegner braucht. Der BFC ist schnell und verdient in Führung gegangen. Nach einer taktischen Umstellung hatten wir mehr Zugriff auf das Spiel. Und als wir in der zweiten Hälfte gerade drauf und dran waren, den Gegner ein bisschen zu ärgern und Fehler zu provozieren, gab es diese absolute Dämlichkeit von unserem Torwart. Damit war das Spiel entschieden. Es war ein hochverdienter Sieg, der BFC hat uns heute den Schneid abgekauft. Mit so einer Leistung wird es unglaublich schwer für uns, Punkte zu holen."