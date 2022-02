Die Auerbacher versuchten den ZFC in den ersten Minuten der Partie früh unter Druck zu setzen und so zu Fehlern zu zwingen. Der VfB war hierdurch zunächst spielbestimmend, konnte offensiv jedoch keinen Profit daraus schlagen. Mit dem Ende der anfänglichen Druckphase der Gäste kam Meuselwitz zunehmend in die Partie. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit kleineren Chancen auf beiden Seiten (Michail Fragkos 14.; Nils Miatke 16.). Wirklich gefährlich wurde es jedoch nie. Zumindest bis zur 43. Minute, als Florian Hansch für die Meuselwitzer Führung sorgte. Max Kulke brachte einen langen Ball von der Mittelline in den Strafraum zu Hansch. Der nahm den Ball perfekt an und verwandelte aus der Drehung zum 1:0-Pausenstand.