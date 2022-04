Halberstadt lauerte von Anfang mit einem schnellen Umschaltspiel auf Konter und präsentierte sich hochkonzentriert. Der ZFC fing sich in einem munteren Spiel später, setzte aber eher auf flache Kombinationen und Spielkontrolle bis in den Sechzehner. Trotzdem gab es nur zwei Großchancen in der ersten Hälfte. Kilian Senkbeil hätte mit einem abgefälschten Freistoß per Eigentor fast die unfreiwillige Führung für die Gäste erzielt (38.). Auf der Gegenseite rettete VfB-Torwart Lukas Cichos mit einer Monster-Fußabwehr gegen den freien Benjamin Förster im Strafraum (42.). Spielerisch war es von beiden Teams eine regionalliga-taugliche Vorstellung – wenn auch ohne Tor.

David Bergner gestikuliert am Spielfeldrand - sein ZFC muss nochmal aufpassen, der Klassenerhalt ist durch die Pleite nicht endgültig fix. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs blieb es ein offener Schlagabtausch. Mit zwei Aktionen ging es dann heiß her. Nach herrlicher Flanke von Ex-Dynamo Max Kulke stand der eingewechselte Johann Martynets hoch in der Luft und nickte das Ding schön aufs lange Eck. Doch das Leder klatschte gegen den Außenpfosten (70.). Im direkten Gegenzug schlug Halberstadt dann plötzlich zu! Bachmann verlängerte einen Freistoß von Tim Heike per Kopf zum 1:0 in die Maschen (71.). Meuselwitz rannte danach genauso harmlos wie ideenlos an, die Germania stand dafür defensiv gut sortiert.