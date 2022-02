Näher, jedoch nicht ganz so nah wie möglich hat sich der 1. FC Lok in der Zwischenzeit an den BFC herangeschlichen. Angefangen durch den Lokalderbyerfolg über die BSG Chemie holte das Team von Trainer Almedin Civa sechs Siege in Serie, ehe mit Optik Rathenow erstmals wieder ein Kontrahent den Blau-Gelben einen zwar späten, aber nicht unverdienten Punkt abluchste.