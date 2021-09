Das ist mal eine Ansage an die Konkurrenz! Jürgen Gjasula verstärkt den Berliner AK. Das gab es ambitionierte Regionalligist am Freitag auf Instagram bekannt. "Die Tinte ist seit heute Mittag trocken. Der 35-Jährige Mittelfeldspieler wechselt mit sofortiger Wirkung ins Poststadion und verstärkt das defensive Mittelfeld", heißt es in der Mitteilung. Präsident Ebubekir Han zeigte sich hocherfreut: "In den Gesprächen haben wir aber auch gespürt wie motiviert er mit 35 noch ist. Er ist eine Sofortverstärkung für unsere Mannschaft. Dieser Transfer zeigt, dass wir weiterhin Ausschau halten müssen um diese außerordentliche Corona-Saison zu bewältigen."