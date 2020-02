Ende 2019 sei die erste Anzeige eingegangen, am Mittwoch die beiden anderen. Es gehe um den Vorwurf des Betrugs bei verschiedenen Darlehen in Höhe von 100.000, 350.000 und 600.000 Euro. Für den Fall, dass er die Darlehen nicht bedienen könne, hätte er mit einem Bürgen geworben: Carlo Knauf, milliardenschwerer Gips-Unternehmer und Haupt-Geldgeber beim Fußball-Regionalligisten. Es stünde der Vorwurf im Raum, dass Knaufs Unterschrift nicht echt sei. "Damit hätte er mit der Vortäuschung falscher Tatsachen versucht, an Vermögenswerte zu bekommen", so Germerodt. Dies begründe einen Anfangsverdacht. Man habe das Landeskriminalamt Thüringen mit Ermittlungen beauftragt. Dies könne dauern.

Bildrechte: dpa