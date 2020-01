Beim BFC Dynamo kam die Winterpause zur Unzeit, denn der frühere DDR-Serienmeister befand sich vor Weihnachten in Topform und konnte fünf Siege aus sechs Ligaspielen feiern - inklusive eines Traumtors von Philip Schulz beim 4:0 gegen den Bischofswerdaer FV, das in der Abstimmung zum Tor des Monats Dezember immerhin auf Platz drei landete. In der Tabelle der Regionalliga Nordost schob sich der BFC damit bis auf Rang fünf vor und dürfte als Favorit in die Partie gegen die BSG Chemie Leipzig gehen, die mit elf Punkten weniger als die Berliner auf Platz 13 rangiert.