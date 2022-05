Ein Problem ist vom Tisch! Der BFC Dynamo hat die Lizenzauflagen des Deutschen Fußball-Bundes fristgerecht erfüllt und die geforderte Bürgschaft in Höhe von 900.000 Euro hinterlegt. Der Hauptstadtklub profitiert dabei neben Spenden von Fans auch von dem Einstieg zweier Premiumpartner, deren Logo bereits beim Hinspiel um den letzten freien Platz in der dritten Liga gegen den VfB Oldenburg die Vorder- und Rückseite des Trikots zierten.

Jetzt fehlt noch die sportliche Qualifikation - und die ist nach dem verkorksten ersten Aufstiegsspiel in weiter Ferne. Der BFC muss am Samstag (14 Uhr im Live-Ticker) in Oldenburg einen 0:2-Rückstand aufholen. "Das ist eine schwere Situation, aber nicht unmöglich. Wir sammeln uns diese Woche und werden dann hoffentlich nächste Woche das Ding rumreißen. Jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren. Wir müssen von Anfang an Gas geben", gab sich Torjäger Christian Beck nach dem Spiel direkt kämpferisch.