Drei Tage später informierten die Hauptstädter nun darüber, dass sie den Vertrag mit dem 49 Jahre alten Fußballlehrer doch nicht verlängern werden. Benbennek sei es "in dieser Saison gelungen, eine erfolgreiche Mannschaft zu formen, jedoch wurde in den letzten Wochen eine Stagnation der Entwicklung sichtbar", hieß es am Dienstagnachmittag (7. Juni) in einer offiziellen Vereinsmitteilung.



Der gebürtige Soltauer hatte das Amt in Hohenschönhausen im Sommer 2019 übernommen. In den aufgrund der Corona-Pandemie jeweils vorzeitig abgebrochenen Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 belegte der BFC Rang sechs und sieben der Regionalliga Nordost. In der abgelaufenen Saison führte Benbennek das Team um Torjäger Christian Beck zur letztendlich souveränen Meisterschaft, auch wenn die Weinrot-Weißen auf den letzten Metern etwas schwächelten (acht Punkte aus sechs Spielen). Der 2:1-Auswärtssieg in den Aufstiegsplayoffs bei Nord-Meister VfB Oldenburg am vergangenen Samstag war nach der vorangegangenen 0:2-Heimschlappe jedoch zu wenig für den Sprung in die 3. Liga.