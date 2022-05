Wird das Geld nicht aufgebracht, droht der Entzug des Spielrechts. Der DFB sieht u.a. die geplanten 3.000 Zuschauer als zu hoch angesetzt. BFC-Wirtschaftsrat-Boss Peter Meyer sagte der "Berliner Zeitung": "Unser Etat ist gedeckt, aber natürlich sehr eng gestrickt. Wir haben da keine Reserven. Man glaubt in Frankfurt, dass allein der Personaletat höher angesetzt werden müsste, um in der Klasse zu bleiben oder falls es zu einem Trainerwechsel kommt. Die rechnen daher die Personalkosten über zwölf Monate hoch." Der BFC hofft nun auf neue Sponsorenverträge und setzt auf die Hilfe durch die Fans.

Besonders pikant: Am 28. Mai steigt bereits das Hinspiel um den Aufstieg in Liga 3 gegen den VfB Oldenburg, das Rückspiel findet am 4. Juni statt. Sollte der BFC bis zum 1. Juni das Geld nicht zusammenbekommen, wäre Oldenburg praktisch kampflos durch. Der Nord-Vertreter müssten dann allerdings umziehen, weil das Marschweg-Stadion nicht einmal über eine Flutlichtanlage verfügt.