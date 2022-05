Die Vorfreude könnte beim BFC Dynamo nicht größer sein. Mit dem 4:2-Sieg gegen die VSG Altglienicke qualifizierte sich der BFC als Meister der Regionalliga Nordost für die Relegationsspiele um den Aufstieg in die 3. Liga. Die Sehnsucht nach Profi-Fußball ist bei dem Verein aus dem Stadtteil Alt-Hohenschönhausen groß, doch es gibt es dickes Finanzproblem.

Bis zum 01. Juni (17 Uhr) muss der Verein eine Bürgschaft in Höhe von 900.000 Euro beim DFB hinterlegen. Um diese Hürde zu meistern, hat der Berliner-Klub eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Mehr als 200.000 Euro kamen bisher zusammen. "Der Traum von der 3. Liga lebt. Schritt für Schritt kommt unser BFC Dynamo der Erfüllung der Auflagen näher", heißt es auf der Webseite. Nach dem Sieg gegen Altglienicke habe die Euphoriewelle ordentlich an Fahrt aufgenommen. Die Unterstützung sei vielfältig. Es werde gespendet, Sponsorenverträge unterschrieben und Mitgliedschaften abgeschlossen, teilte der Verein mit.

Besonders pikant: Am 28. Mai steigt bereits das Hinspiel um den Aufstieg in Liga 3 gegen den VfB Oldenburg, das Rückspiel findet am 4. Juni statt. Sollte der BFC bis zum 1. Juni das Geld nicht zusammenbekommen, wäre Oldenburg praktisch kampflos durch.