Die "Wunschlösung" der Sportfreunde Lotte als Trainer und Sportlicher Leiter hat einen Rückzieher gemacht und wird seinen neuen Posten nicht antreten. Das teilte der Oberligist am Mittwoch (08.06.) mit. Der Grund: Backhaus wird Trainer beim BFC Dynamo. Dort war die Trainerstelle am Dienstag (07.06.) freigeworden nachdem die Berliner nach dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga entschieden hatten, den Vertrag mit Trainer Christian Benbennek nicht zu verlängern.