"Diesem Alleingang setzen wir uns entschieden entgegen und bitten um Ihre Unterstützung", so der Verein in dem Schreiben vom 4. Februar, das "Sport im Osten" vorliegt. Der Verband hatte zuvor in mehreren Sitzungen der AG Fortführung Spielbetrieb mit ausgewählten Vereinen über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs diskutiert und darüber auch öffentlichkeitswirksam informiert. Dennoch richtet der BFC mit Verweis auf gesundheitliche, infrastrukturelle und wirtschaftliche Probleme einen Appell an die Berliner Politik.